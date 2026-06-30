Фрисби, SUP-борд и слэклайн: 5 активностей, которые превратят пикник в увлекательный  турнир

Летом даже обычную встречу с друзьями на природе можно превратить в увлекательное приключение. Игры, дружеские соревнования и необычные активности разнообразят отдых, вовлекут всю компанию и сделают выезд за город запоминающимся. «Рамблер» отобрал идеи для отдыха на природе, которые стоит попробовать в этом сезоне.

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Фрисби: игра, которая быстро объединяет

Фрисби отлично подходит для пикника — существует множество разных правил игры в зависимости от количества участников и уровня их подготовки. В небольшой компании достаточно одного диска, чтобы просто перебрасывать его друг другу. А если людей много, можно устроить полноценный матч по алтимат-фрисби: игроки делятся на команды и стараются передачами довести диск до зоны соперника, не роняя его на землю.

Во фрисби вовлекаются даже те, кто обычно держится в стороне от активных игр: правила простые, а физическая нагрузка остаётся умеренной.

Что взять с собой: один или несколько дисков для фрисби.

Примерная стоимость: от 100 до 1000 рублей в зависимости от материала и количества дисков.

Городки: возвращение классики

Многие помнят городки как игру из детства, но в последние годы она снова набирает популярность благодаря тренду на ностальгические развлечения.

Суть проста: участники по очереди выбивают фигуры битой. При этом активность требует не столько физической подготовки, сколько точности, азарта и стратегического мышления.

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Что взять с собой: набор для игры в городки.

Примерная стоимость: от 500 до 1000 рублей.

SUP-борд: если рядом есть озеро или река

SUP-бординг давно перестал быть развлечением только для спортсменов. Сегодня это один из самых популярных форматов летнего отдыха на воде.

Можно устроить соревнование на скорость, проверить, кто дольше удержится на доске, или выполнить простые задания на баланс. Даже обычная прогулка по озеру или реке быстро превращается в совместное приключение. При этом большинство современных моделей компактны и легко перевозятся в автомобиле.

Что взять с собой: SUP-борд, насос и спасательные жилеты.

Примерная стоимость: от 15 000 за комплект. Аренда — в среднем от 1000 до 2000 рублей в час.

Велосипеды: повод исследовать окрестности

Если пикник проходит в парке, у озера или за городом, велосипеды станут отличным дополнением к общей программе. Перед обедом или после него можно всей компанией отправиться на короткую велопрогулку, исследовать окрестности и найти красивые места для общего фото.

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Что взять с собой: велосипеды, держатели для смартфонов и бутылки для воды.

Примерная стоимость: велосипед для прогулок обойдётся в 20 000–70 000 рублей. Аренда — от 300 до 1500 рублей в час.

Слэклайн: испытание на баланс

Слэклайн — это натянутая между двумя опорами стропа, по которой участники пытаются пройти, удерживая равновесие. Со стороны занятие выглядит простым, но уже через несколько попыток вокруг собираются зрители, и быстро начинаются споры о том, кто пройдёт дальше.

Играть могут люди практически любого возраста: всё зависит от того, на какой высоте натянута стропа. Для детей и новичков её обычно располагают совсем низко над землёй, а более опытные участники могут усложнять задачу, постепенно увеличивая высоту и длину дистанции.

Важно заранее проверить, насколько надёжно закреплена стропа, и не натягивать её над камнями, корнями или другими твёрдыми предметами. Для первых попыток лучше выбирать ровную мягкую площадку и держать стропу на небольшой высоте — примерно на уровне щиколотки или середины голени. Если стропу натягивают выше, стоит использовать страховку, защитные маты и заниматься только под присмотром опытного участника.

Для новичков лучше выбирать полиэстеровые стропы: они меньше растягиваются и обеспечивают более стабильную опору.

Что взять с собой: комплект для слэклайна с полиэстеровой стропой и системой крепления.

Примерная стоимость: от 2500 до 10 000 рублей за комплект.

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