Комедия с Воробьевым и фестиваль «Дружба народов» на ВДНХ: куда сходить 4—5 июля

Комедия с Алексеем Воробьёвым «Касса невест», спектакль про поэта Жуковского в «Политехническом музее», фестиваль «Дружба народов» на ВДНХ и Dobrofest в кинопарке «Москино». Рамблер отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, который вы могли пропустить.

© Киностудия им. М. Горького

Кадр из фильма Комедия «Касса невест»

Что посмотреть

Комедия «Касса невест»

В российский прокат выходит фантастическая комедия с Алексеем Воробьёвым в главной роли — «Касса невест». Действие происходит в недалёком будущем в 2033 году. Обаятельный аферист Лаврик находится на грани разорения. Чтобы остаться на плаву он берётся за авантюрное задание триллионера Больцмана. Парню надо отправиться в Москву 1913 года и выкрасть из банковского сейфа легендарный кубок Гименея, дарующий вечную любовь. Артефакт хранится в «Кассе невест» — фонде приданого. Чтобы получить доступ к сейфу, Лаврику необходимо жениться на свободолюбивой и принципиальной Варе, которая терпеть не может обманщиков и не планирует замужество.

Также в фильме снялись Анна Богомолова, Роман Маякин, Егор Дружинин, Борис Смолкин, Снежана Самохина, Никита Шишкин и другие.

Приобрести билеты можно на сайте.

Выставка «Дом 21. В гостях у художников» в центре «Зотов»

© centrezotov.ru/Даниил Анненков

В центре «Зотов» проходит выставка, посвящённая жизни и творчеству гениев русского авангарда середины XX века — «Дом 21. В гостях у художников». Проект позиционируется как путешествие в легендарную творческую коммуну художников, которые жили и творили в доме 21 на Мясницкой улице. Экспозиция воссоздает атмосферу пяти квартир-мастерских: здесь можно заглянуть в шумную гостиную Родченко и Степановой с джазом и маджонгом, в уютное семейное гнездо Митурича и Хлебниковой, в творческую лабораторию Сенькина, а также в пространства Древина с Удальцовой и Фаворского.

В экспозиции представлено более 230 подлинных произведений из 22 музеев и частных коллекций. Выставку дополняют звуки, свет и даже запахами, которые тогда царили в мастерских гениев - от кофе и духов до скипидара. Всё это превращают осмотр в эмоциональный променад» по ушедшей эпохе.

Приобрести билеты можно тут.

Что послушать

Спектакль «Жуковский. Невыразимое» в парке «Политехнического музея»

© mos.ru

4 июля в рамках проекта «Театральный бульвар» в амфитеатре музейного парка «Политехнического музея» состоится спектакль о жизни и творчестве русского поэта и переводчика Василия Жуковского, которого считают основоположником русского романтизма. Жуковский является автором знаменитого гимна «Боже, царя храни!» (1833). Переводил Шиллера, Гёте, Байрона. Оказал огромное влияние на творчество Пушкина и Лермонтова.

Главную роль в спектакле исполнит актёр театра и кино Владимир Кошевой. В его исполнении прозвучат лучшие стихотворения Жуковского, среди которых «Славянка», «Лебедь», «Светлана», «Сказка о мёртвой царевне», «Лесной царь» и другие. Также зрителей ждёт увлекательный рассказ о необыкновенной судьбе поэта, его роли в литературе и трогательной истории любви. Дополнят картину авторские музыкальные произведения Максима Мещерякова и вариации для виолончели на тему рококо Чайковского.

Вход для зрителей свободный. В партер необходимо приобрести отдельный билет на сайте «Театрального бульвара».

Концерт «Удивительные приключения в стране джаза» в «Коломенском»

© mos.ru

Ещё одно мероприятие в рамках «Театрального бульвара» пройдёт 4 июля в «Амфитеатре на набережной» в музее-заповеднике «Коломенское». Перед гостями выступит Большой джазовый оркестр Петра Востокова с программой «Удивительные приключения в стране джаза».

В программе прозвучат знакомые мелодии русских и зарубежных классиков неожиданной джазовой обработке, от свинга до современных ритмов. Вместе с оркестром зрители отправятся в путешествие на поезде, корабле и воздушном шаре, встретят туземцев Австралии и обитателей Антарктиды. Главная цель концерта — показать, что джаз — это ярко, интересно и доступно каждому.

Вход на концерт свободный.

Где погулять

Инди-фестиваль «Близость» в ДК «Альфа Кристалл»

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4 июля в ДК «Альфа Кристалл» пройдёт фестиваль инди-культуры под названием «Близость». Это срез новой музыки — от инди-фолка до электро-панка, — где на трёх площадках (две из них под открытым небом) встречаются хедлайнеры и почти никому не известные яркие группы из самых отдалённых уголков России.

Музыкальным куратором выступил Илья Золотухин из «Бонда с кнопкой». Это будет единственное летнее выступление коллектива в Москве в расширенном составе. В лайнапе также заявлены «Аффинаж», Дарья Виардо, «Где Фантом?», obraza net, «Рубеж веков», «я Софа», «ПИЛС», «Деревянные Киты», «кё», «Черное на белом» и другие. Для гостей также предусмотрена вся необходимая инфраструктура.

Приобрести билеты можно на сайте.

Фестиваль «Дружба народов» на ВДНХ

© vdnh.ru

С 2 по 5 июля на ВДНХ пройдёт VI Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», посвящённый Году единства народов России. На 20 площадках выставки пройдёт около 100 событий: концерты, ярмарки ремёсел, мастер-классы, спортивные турниры по футболу, шахматам и нардам, кулинарные уроки, кинопоказы и театральные постановки.

4 июля у фонтана «Дружба народов» состоится концерт «Многоликая Россия» с участием хора Пятницкого, ансамблей «Лезгинка», «Тюльпан» (Калмыкия), «Казаки России», «Италмас» (Удмуртия), ансамбля имени Гаскарова (Башкортостан). Также в программе — балетные фрагменты от солистов Большого театра, выступления фолк-группы «Отава Ё» и рок-группы «Ят-Ха» (Тыва). В этот же день на ВДНХ отметят удмуртский национальный праздник Гербер с флешмобом и театрализованным представлением.

В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии и конференция о культурном единстве. А в выставочно-торговых центрах Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана можно будет приобрести разнообразные товары.

Вход на все мероприятия свободный.

Фестиваль Dobrofest в кинопарке «Москино»

© mos.ru

4 и 5 июля в кинопарке «Москино» состоится один из главных фестивалей альтернативной музыки «Доброфест». Два дня на сцене под открытым небом будут выступать легенды российского рока: группы «Алиса», «Пилот», «Слот», «Северный Флот», Jane Air, F.P.G., «Бригадный Подряд», «Операция Пластилин», «Йорш». А также менее известные исполнители и коллективы Sellout, El Mashe, Биртман, «Включай Микрофон!», CARDIO KILLER, The Translators, и другие.

Помимо масштабных концертов, зрители смогут погулять по всей территории парка. Гостей ждут кинопоказы под открытым небом, гастрономическая зона, экскурсии по декорациям кинопарка. Впервые в кинопарке появится палаточный лагерь, так что приехать можно будет сразу на два дня.

Приобрести билеты можно на сайте.

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