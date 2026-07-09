Концерт «Мураками» и костюмированный заплыв на сап-бордах: куда пойти 11–12 июля

Криминальный детектив со звёздами Голливуда «Кодекс Данте», концерты группы актёра Евгения Цыганова «Ме4та» в Музее декоративного искусства и рок-коллектива «Мураками» в клубе Gipsy. А также Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ и костюмированный заплыв на сапах в Серебряном Бору. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в ближайшие выходные в Москве.

© mos.ru

Что посмотреть

Криминальный детектив «Кодекс Данте»

© Twentieth Century Fox

В российский прокат выходит криминальный детектив «Кодекс Данте». Действие разворачивается сразу в двух временных рамках. В XXI веке писатель Ник получает от мафиозного босса задание похитить рукопись «Божественной комедии». В XIV веке сам Данте ищет вдохновение для главного труда своей жизни. Оба героя одержимы любовью и красотой — и это их связывает сквозь века.

В картине звёздный актёрский состав: Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Джон Малкович, Мартин Скорсезе, Джейсон Момоа и Галь Гадот.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Боевик «Живая ярость»

© Edko Films

Ещё одна новинка российского проката — гонконгский боевик «Живая ярость». По сюжету дочь мастера-ремесленника Ван Вэя похищает преступная группировка. Мужчина отправляется на поиски и по пути встречает журналиста Навин, жена которого таинственным образом исчезла. Чтобы найти близких, мужчинам из разных слоёв общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Спектакль «Руслан и Людмила» в «Кусково»

© teatr.mos.ru

11 июля в рамках проекта «Театральный бульвар» на площадке передвижного театра «Дилижанс», который на этот раз разместится в музее-усадьбе «Кусково», состоится спектакль для всей семьи «Руслан и Людмила». Сюжет, знакомый с детства каждому: злой волшебник Черномор похищает красавицу Людмилу и заточает её у себя в замке. Возлюбленный девушки Руслан отправляется на поиски невесты.

Режиссёр Константин Кожевников сделал постановку по мотивам знаменитой сказки Пушкина интерактивной: зрители могут участвовать в представлении. Например, подсказывать богатырю правильную дорогу или даже примерить доспехи соперников Руслана — Рогдая, Фарлафа и Ратмира.

Вход на спектакль свободный.

Что послушать

Концерт группы Евгения Цыганова в Музее декоративного искусства

© Страница группы «Ме4та» в VK

11 июля в рамках фестиваля «Культурный КоТ» проекта «Лето в Москве» в саду Музея декоративного искусства пройдёт концерт группы актёра Евгения Цыганова «Ме4та». Коллектив был создан в 2015 году и играет альтернативный рок. В составе, помимо Цыганова, который отвечает за вокал и гитарную партию, Андрей Муравкин (гитара), Михаил Химаков (бас) и Антон Владимирский-Латаев (ударные).

Сами участники называют её «музыкой мечты». В их плотном гитарном звучании сочетаются элементы альтернативного рока, сёрф-рока и фанка. На концерте коллектив исполнит известные композиции «Вавилон», «Небом Парижа», «Миром правит любовь», «Посвящение Даниилу Хармсу» и другие. В перерывах между песнями Цыганов поговорит со зрителями о любви, мире и человеке.

Вход бесплатный. Но чтобы точно попасть на концерт, лучше заранее забронировать билеты тут.

Концерт группы «Мураками» в клубе Gipsy

© Страница группы «Мураками» в VK

11 июля в клубе Gipsy пройдёт концерт популярной рок-группы «Мураками». Коллектив образовался в ноябре 2004 года в Казани. Его бессменной солисткой является Диляра Вагапова. За время существования группа выпустила больше десяти студийных альбомов, а также концертный релиз и сборник лучших песен. Среди знаковых композиций: «Бред», «Минуты», «364», «Догвилль», «Наутёк», «Честности нет», «Нулевой километр». Последняя в 2007 году несколько недель занимала первое место в программе «Чартова дюжина» на «Нашем радио». В этом году «Мураками» презентовали третью книгу стихов Диляры Вагаповой и выпустили тринадцатый альбом «Невеста хочет домой».

Во время концерта зрители услышат популярные мелодии, а также менее известные произведения коллектива. Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ

© vdnh.ru

11 и 12 июля на ВДНХ пройдёт V Фестиваль неолимпийских видов спорта. Гостей ждут показательные выступления, соревнования и мастер-классы по 17 дисциплинам — от паркура, трюков на BMX и роликах до капоэйры, японского фехтования на палках (дзёдо) и йоги.

Среди главных событий — Международный турнир по мас-рестлингу (перетягивание палки) и женские соревнования по кроссминтону. Также в программе: гребля на сапах, вейкбординг, алтимат-фрисби, лакросс, цигун и даже игра го. Фестиваль развернётся на восьми площадках, включая газон у фонтана «Золотой колос», стадион в парке «Останкино» и 2-й Каменский пруд.

Вход на фестиваль свободный. Но для участия в некоторых активностях нужна предварительная регистрация на сайте ВДНХ.

Фестиваль «ЭТО САП, Москва!» в Серебряном Бору

© mos.ru

12 июля в Серебряном Бору пройдёт один из самых ярких летних праздников столицы — фестиваль «ЭТО САП, Москва!». В 12 часов для всех желающих состоится костюмированный заплыв на сап-бордах. Гости смогут самостоятельно выбрать формат: проплыть дистанцию на время или неспешно покататься по Москве-реке. Главное — не забыть надеть костюм любимого персонажа. Для победителей предусмотрены призы в разных номинациях, вроде «Главный герой фестиваля» или «Разрыв шаблона».

Также в этот день на площадке пройдёт концерт поп-исполнителей. Весь день будет работать пляжная зона, а для детей организуют программу с шоу барабанов и игротекой.

Участие в заплыве бесплатное, но нужна предварительная регистрация на официальном сайте события. Сап-борды можно взять напрокат на месте.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Одиссея Нолана и повзрослевший Человек-паук: что смотреть в июле в кино