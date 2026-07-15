В музее-заповеднике «Царицыно» в восьмой раз проходит дачный фестиваль

С 10 по 19 июля в музее-заповеднике «Царицыно» проходит восьмой фестиваль «Дачное Царицыно». Тема этого года — «Соседи», фестиваль приурочен к Году единства народов России. В программу вошли150 мероприятий, объёдинённых идеей добрососедства и дачного отдыха.

© tsaritsyno-museum.ru

На главной сцене ежедневно в полдень показывают детские спектакли. Среди них «Трудно быть белкой» от театра «Снарк», история о корове Лизелотте от «КукЛаб», «Беспорядок в коровнике» от «Рябинового театра». Также в программе — спектакли театров «Моника и дрозд», «Мамин театр» и других участников. По пятницам и выходным для взрослых проходят вечерние спектакли.

Каждый день в 20:00 на сцене выступают музыкальные коллективы. Так, 15 июля выступит рок-группа «Диктофон», 16 июля на площадку выйдут Одинцовский оркестр и софт-рок-трио «Ткани», 17 июля гости услышат колумбийскую группу Marimbea All Stars. Тая Пальцева порадует гостей 18 июля, а 19 июля состоится выступление проекта «СТРИО». Также в пятницу и выходные в 14:00 пройдут детские концерты: фолк-концерт (17 июля), концерт классической музыки (19 июля), выступление Григория Гладкова (18 июля) и концерт группы «КанариоБэнд» (19 июля).

Каждый день на площадке проходит зарядка для малышей и их родителей, также здесь можно поиграть в подвижные игры на ловкость и реакцию. В двух мастерских ежедневно проходят мастер-классы. Гости могут создать панно «Домик», игрушку-дергунчик «Летящая бабочка», куклы-ложки, куклу-оберег «Бобошка», а также разнообразные брелки, подвески и обереги в форме животных. В лаборатории «Счастье на крючке» старые вещи превращают в арт-объекты. В финале фестиваля все работы станут частью парада.

Созданная к празднику экспозиция «Мой сосед — чудак» показывает «ЖЭК-арт» — палисадники из покрышек и бутылок. Семья художников Горбушиных создала интерактивный проект по мотивам сказок: экспонаты можно трогать.

В выходные в шатре пройдут встречи о семье и отношениях. 18 июля Ольга Лыкова проведет практикум «Как знакомиться во взрослом возрасте», а Арина Яшина прочитает лекцию «Границы: как жить рядом и не сойти с ума». Также пройдут мастер-классы лаборатории «Горбушина лаб» о сказках.

Вход на все мероприятия свободный.

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