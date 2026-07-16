Ужастик про зловещих мертвецов и музыкальный фестиваль: куда пойти 18–19 июля

Продолжение легендарной франшизы про зловещих мертвецов «Зловещие мертвецы: Пекло», выставка индийского поэта и художника Рабиндраната Тагора «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в доме культуры «ГЭС-2», трибьют-концерт Фрэнку Синатре в Академ-джаз-клубе на Мясницкой и VK Fest на ВДНХ. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в ближайшие выходные в Москве.

© Warner Bros.

Что посмотреть

Ужасы «Зловещие мертвецы: Пекло»

В российских кинотеатрах стартует показ хоррора «Зловещие мертвецы: Пекло». Это шестой фильм легендарной серии картин про зомби, начатой Сэмом Рэйми ещё в 1981 году. На этот раз режиссёром и соавтором сценария выступил французский постановщик Себастьян Ваничек («Паутина страха»).

После трагической гибели мужа Элис приезжает в уединённый загородный дом его семьи, надеясь обрести покой. Но поминки оборачиваются кошмаром: древнее зло начинает вселяться в родственников одного за другим, превращая их в кровожадных монстров. Элис предстоит столкнуться с пугающей истиной: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и после смерти.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в доме культуры «ГЭС-2»

© Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Доме культуры «ГЭС-2» до 23 августа проходит масштабная выставка «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора». Проект посвящён индийскому поэту, философу и художнику, первому неевропейскому лауреату Нобелевской премии по литературе Рабиндранату Тагору.

Живопись Тагора рождалась из спонтанных линий, которые он рисовал на полях своих рукописей. Его графика и рисунки сочетают восточные традиции с экспрессионизмом. Экспозиция объединяет 59 работ, созданных мастером в возрасте от 67 (именно тогда Тагор начал создавать свои работы) до 80 лет. Организаторы также подготовили архивные материалы о первой выставке Тагора в Москве, состоявшейся в 1930 году.

Также в экспозиции представлены произведения современных российских и индийских художников, которые являются последователями мастера. Некоторые из них — выпускники университета «Вишва-Бхарати», основанного Тагором в 1921 году.

Приобрести билеты на выставку можно на официальном сайте «ГЭС-2».

Спектакль «Книга джунглей» в парке Политехнического музея

© mos.ru

18 июля в амфитеатре в музейном парке Политехнического музея состоится спектакль для всей семьи по мотивам знаменитого произведения Редьярда Киплинга «Книга джунглей». Постановку представят актёры Инновационного театра балета при Инновационном культурном центре (ИКЦ).

Артисты расскажут знакомую всем с детства историю о мальчике Маугли, выросшем в волчьей стае, где действуют свои суровые, но справедливые законы. Вместе с главным героем зрители познакомятся с его мудрыми и верными друзьями-зверями — Багирой, Балу, Акелой и мудрым Каа, которые мыслят, чувствуют и переживают по-человечески. Постановка учит простым истинам: дружбе, смелости, честности, уважению к дому и гармонии с окружающим миром.

Вход на спектакль свободный.

Что послушать

Трибьют Фрэнку Синатре в Академ-джаз-клубе на Мясницкой

© RKO Radio Pictures/globallookpress.com

18 июля в Академ-джаз-клубе на Мясницкой пройдёт трибьют-концерт одному из величайших джазовых исполнителей XX века Фрэнку Синатре. Родившись в семье итальянских эмигрантов, он долгое время жил в трущобах американского Хобокена. Благодаря упорству и уникальному голосу артист смог подняться на вершину славы и стать кумиром целого поколения.

Легендарные песни Синатры на концерте исполнит джазовый певец Алекс Абра. Прозвучат «My Way», «New York, New York», «Strangers in the Night», «Fly Me to the Moon», «I’ve Got You Under My Skin» и «The Way You Look Tonight». Также Абра споёт песни других джазовых исполнителей — Дина Мартина, Перри Комо, Бинга Кросби и Тони Беннетта. Артист также разбавит своё выступление шутками, расскажет об истории джаза и даже станцует американскую чечётку.

Приобрести билеты можно на

.

Где погулять

VK Fest на ВДНХ

© Соцсети VK Fest

18 и 19 июля на ВДНХ в Москве пройдёт ежегодный музыкальный фестиваль VK Fest. Гостей ждут выступления десятков артистов на нескольких сценах, традиционная Синяя дорожка, по которой пройдут звёзды шоу-бизнеса для фотосессий и интервью, и масштабное шоу «VK Мегамикс».

В субботу выступят Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, NANSI & SIDOROV, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Boulevard Depo, Tesla Boy и другие. В воскресенье гости услышат t.A.T.u., Вадима Самойлова, GONE.Fludd, ICEGERGET, Zventa Sventanа и других.

По Синей дорожке пройдут Прохор Шаляпин, Оксана Самойлова, Максим Матвеев, Дора, Бьянка, Глюк’oZa, Ирина Дубцова, а также Лариса Долина, Яна Рудковская, Александр Ревва, Анастасия Волочкова, МОТ и NILETTO. Вести мероприятие будут Илья Соболев, Ида Галич, Регина Тодоренко, Олег Пилягин и Роман Каграманов.

На шоу «VK Мегамикс», которое пройдёт 19 июля, артисты разных поколений исполнят легендарные хиты в современной обработке. Среди участников — Олег Газманов, Жасмин, Тима Белорусских, «Город 312», «Альянс», «Вирус», Александр Серов и Юрий Лоза.

Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Экскурсия «Итальянская Москва»

18 июля проект «Гуляем по Москве» приглашает на пешеходную экскурсию «Итальянская Москва» с москвоведом Евгением Богдановым. Маршрут начинается у памятника Достоевскому (станция метро «Боровицкая»). За два часа прогулки участники узнают, как итальянские зодчие строили Кремль, возводили усадьбы и формировали облик столицы, какие итальянские слова вошли в русский язык и кто из великих жил в Москве. Гости увидят башни и стены Кремля, в работе над которыми принимали участие итальянские зодчие, по-новому взглянут на усадьбы работы итальянских мастеров. Завершится экскурсия на Лубянской площади.

Приобрести билет на экскурсию можно на сайте «Гуляем по Москве».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Возвращение Тагора и кубинский плакат: какие выставки смотреть в июле в Москве