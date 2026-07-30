«Одиссея», концерт Дмитриенко и велофестиваль: куда пойти в Москве 1–2 августа

Приключенческий эпос «Одиссея», ужастик про Пиноккио, концерты Вани Дмитриенко в «Лужниках» и группы «Слот» в клубе Gipsy, а также 2-й ночной велофестиваль на Садовом кольце и Тайский фестиваль в саду «Эрмитаж». «Рамблер» отобрал интересные события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Что посмотреть

Эпос «Одиссея»

В российский прокат выходит масштабный приключенческий эпос Кристофера Нолана «Одиссея», уже ставший мировым хитом. Это новая экранизация поэмы Гомера, рассказывающая о царе Итаки Одиссея и его приключениях. После победы в длящейся десять лет Троянской войне герой пытается вернуться домой к жене Пенелопе и сыну Телемаху. Но на его пути встают преграды и испытания: герой встречает циклопа, сирен, великанов-людоедов, красавиц-нимф и других существ. В итоге путь домой занимает десять лет.

© Universal Pictures

В картине звёздный актёрский состав. Роль самого Одиссея исполнил Мэтт Дэймон, его верную жену Пенелопу сыграла Энн Хэтэуэй, а их сына Телемаха — Том Холланд. Также в картине снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Лупита Нионго, Миа Гот, Эллиот Пейдж.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на официальных сайтах кинотеатров.

Ужастик «Пиноккио. Раскрепощённый»

Ещё одна новинка проката — ужастик «Пиноккио. Раскрепощённый». Картина является вольной интерпретацией знаменитой детской сказки «Приключения Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди. Чтобы помочь внуку Джеймсу справиться с горем, Джеппетто дарит ему деревянную куклу Пиноккио. Наивная кукла жаждет стать человеком и любой ценой защитить друга. Под влиянием злого Сверчка Пиноккио начинает кровавую охоту на всех, кого считает «плохими», собирая человеческие органы, чтобы стать настоящим мальчиком.

© Jagged Edge Productions

Режиссёром выступил Рис Фрейк-Уотерфилд, известный по фильму «Винни-Пух: Кровь и мёд». Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Не Дуры» на Чистопрудном бульваре

1 и 2 августа в рамках проекта «Театральный бульвар» на сцене «Круг» на Чистопрудном бульваре пройдёт пластический спектакль «Не Дуры». Артисты пространства «Театр Дяди Коли» представят зрителям танцевальную зарисовку о двух женщинах, судьбы которых постоянно пересекаются на протяжении жизни.

В основе сюжета лежит отрывок из романа Николая Гейнце «Князь Тавриды», изданного в 1895 году: «Годы шли; всё хорошеющая княжна Зинаида Сергеевна возбуждала всё большую и большую ненависть со стороны своей двоюродной сестры, пока наконец не случилось обстоятельство, доведшее это “родственное чувство” до своего апогея».

Вход на спектакль свободный.

Что послушать

Концерт Вани Дмитриенко в «Лужниках»

2 августа на большой спортивной арене «Лужники» состоится концерт одного из самых популярных исполнителей современности Вани Дмитриенко. Всероссийская популярность пришла к нему в 2021 году после выхода хита «Венера-Юпитер», который завирусился в социальных сетях и принёс артисту премию «Золотой граммофон».

© Соцсети Вани Дмитриенко

В 2024–2025 годах артист выпустил новые хиты: «Цветаева», «Настоящая», «Шёлк» и другие. К середине 2025 года Дмитриенко стал одним из самых прослушиваемых артистов на «Яндекс Музыке» с аудиторией около 10 миллионов слушателей в месяц. В 2026 году он получил премию «Муз-ТВ» в категориях «Лучший исполнитель» и «Лучшая коллаборация» (совместно с Аней Пересильд за трек «Силуэт»).

На концерте артист исполнит как новые композиции, так и треки, с которых началась его музыкальная карьера. Приобрести билеты можно тут.

Концерт группы «Слот» в клубе Gipsy

1 августа в клубе Gipsy выступит альтернативная рок-группа «Слот» с программой «Слот. Концерт по заявкам». Команда основана в феврале 2002 года в Москве. Её бессменными лидерами являются вокалист Игорь «Кэш» Лобанов и гитарист Сергей «ID» Боголюбский. Визитной карточкой коллектива долгие годы был узнаваемый женский экстремальный вокал Дарии «Нуки» Ставрович, в 2024 году её сменила Дарья Равдина.

Громкую славу группе принесли хиты «Клон» и «Только бы прикалывало», вошедшие в саундтрек к культовому фильму «Бумер». Среди других известных песен — «Мёртвые звёзды», «Одиночество», «Лего», «2 войны» и «Ангел О.К.». За годы существования «Слот» выпустили 9 студийных альбомов, стали лауреатом премии RAMP (Russian Alternative Music Prize), выступали на разогреве у Limp Bizkit в спорткомплексе «Олимпийский» в 2010 году.

© Соцсети группы «Слот»

На концерте прозвучат треки коллектива, которые поклонники выбрали в его официальных соцсетях. Приобрести билеты можно на сайте.

Где погулять

Ночной велофестиваль по Садовому кольцу

1 августа в Москве состоится 2-й ночной велофестиваль. Маршрут пройдёт по Садовому кольцу, на котором перекроют движение машин. Сбор участников начнётся в 20:00 у фестивального городка на Зубовской улице. Старт колоннам будет дан в три этапа: в 21:00, 22:00 и 23:00 — время можно выбрать при регистрации. На маршруте протяжённостью 16 километров развернут развлекательные точки с выступлениями райдеров в световых костюмах, LED-шоу и велосимулятором.

В городке будут работать веломастерские, пункты проката и зона знакомств. Также во время заезда пройдёт традиционный конкурс костюмов и розыгрыш призов. Главным музыкальным событием вечера станет выступление группы Filatov & Karas, также гостей ждут диджей-батл, экстрим-шоу джамперов и трюковое велошоу.

Зарегистрироваться на заезд можно на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль тайской культуры в саду «Эрмитаж»

© leto.mos.ru

С 31 июля по 2 августа в саду «Эрмитаж» пройдёт Тайский фестиваль. Гостей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов ведущих тайских университетов, показы традиционных костюмов «Чуд Тай» в сотрудничестве с Московской неделей моды, а также зрелищные бои муай-тай.

На протяжении трёх дней будут работать гастрономическая зона с блюдами тайской кухни (том-ям, пад-тай, као-сой и другие), ремесленные мастер-классы и ярмарка изделий ручной работы — текстиля, керамики и предметов интерьера. Представители туристических ассоциаций также расскажут о возможностях для путешествий по Таиланду.

Вход на фестиваль свободный.

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