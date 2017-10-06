Объемное порно будущего показали на видео

Порноресурс Brazzers опубликовал видео, в котором представил, как бы выглядел смартфон с функцией показа объемных роликов для взрослых. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.

В шутливой рекламе создатели продемонстрировали, что смартфон под названием Brazzers Peach может обладать специальным стилусом, который в активном режиме стимулирует гениталии пользователя при просмотре порно.

Кроме того, на видео показали объемную голограмму с обнимающимися участниками. Создатели ролика уверены, что именно так выглядит «будущее порно».