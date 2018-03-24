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Что посмотреть, интересные факты

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Что на самом деле праздновали 1 мая
Истории 5
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
Восьмилетний мальчик подражает Брюсу Ли
Люди
Как исчезли гигантские ленивцы
Ученые восстановили древнюю сцену охоты на гигантских ленивцев.
Истории
Создана самая подробная 3D-карта Млечного пути
Европейское космическое агентство составило самую детализированную карту нашей галактики.
Вещи
В Китае перебегающих на красный «остановят» водой
В одной из провинций Китая придумали новый способ борьбы с пешеходами-нарушителями.
Места
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Истории
Что на самом деле праздновали 1 мая
Истории5
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
После просмотра этого видео вы наверняка по-новому взглянете на весь этот удивительный мир вокруг.
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Как исчезли гигантские ленивцы
Что скрывалось за Крестовыми походами10
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Как Сталин хотел присоединить к СССР Турцию и Иран6
Территориальные претензии к Турции Советский Союз предъявил в самом конце войны.
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Все истории
Как Сталин хотел присоединить к СССР Турцию и Иран6 Сокровища, которые бесследно пропали Какие парки строили для крепостных помещики Как британцы смогли завоевать полмира9 Кого на Руси звали «блудницами»
Знаменитые фотографии, оказавшиеся крутой подделкой1 Зачем в СССР ликвидировали кладбища2 Вскрытие гробницы Тамерлана: как выпустили дух войны5 Освоение космоса и другие главные миссии СССР Турок ремонтировал дом и нашел подземный город4 Как Василий Темный смог объединить Русь
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Люди
Как сейчас живет самая сильная девочка планеты1
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Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Чтобы не лишиться возможности заниматься любимым делом, Ли Томас решился на отчаянный шаг.
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Восьмилетний мальчик подражает Брюсу Ли
Рюзей «Рюдзи» Имаи из Японии, посвятил почти всю свою жизнь подражанию легенде боевых искусств.
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Чьим сыном был Сталин
Коми: самые сильные факты6
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От привлекательной адвокатессы не могут отвести глаз101
Для того, чтобы попасть на прием к магистру юриспруденции Ярден Хахам, придется ехать Тель-Авив.
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Вещи
Создана самая подробная 3D-карта Млечного пути
Вещи
Крутая метафора: соцсети превратили в скульптуры
Художник Бэн Фирнли воплотил в жизнь проект «Реальность социальных медиа», показав, как он видит соцсети.
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Мастера Йоду обнаружили на рисунке XIV века5
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер3
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Проклятые картины, скрывающие дикие истории2
Одни найдут в этих картинах скрытый смысл, другие же просто посчитают их жуткими.
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Самое интересное
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Безумный мир
Жители Нью-Йорка услышали «рычание неба»
Безумный мир13
В зубе мужчины зародилась новая жизнь17
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Он существует: невероятного монстра сняли на камеру61
Кто же он, этот ужасный монстр? И действительно ли ему удалось выжить?
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Как плетут паутину пауки под действием наркотиков
Лось помешал спасти мужчину от агрессивного гуся
Житель Канады был вынужден вступить в противостояние с гусем.
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Лось помешал спасти мужчину от агрессивного гуся Останки неизвестного монстра нашли в Англии «Путешественница во времени» показала мир будущего481 Полицейских случайно пригласили на БДСМ-вечеринку Комик сломал достоинство и написал об этом книгу
Россиянка отстояла в суде право ходить в туалет1 Упавший с неба во время грозы объект напугал народ3 Самый большой в мире комар обнаружен в Китае Муж заменил жену на «беременной» фотосессии Животные-гиганты, которые вас точно удивят Австралиец напал на акулу и уволок ее на берег22
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В Китае перебегающих на красный «остановят» водой
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В Венецию больше не пустят всех подряд3
Сегодня в городе установлены турникеты, которые начнут фильтровать туристов.
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13 зараженных радиацией мест рядом с вами24
6 необычных мест планеты, о которых вы не знали
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Внеземные: на каких планетах смогут жить люди
Человечество все больше мечтает путешествовать в космосе и найти пригодные для жизни планеты.
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Видео
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:13
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
Истории
10:45
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
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05:18
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10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
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05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
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