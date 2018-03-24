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7
Что на самом деле праздновали 1 мая
Истории
5
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
Восьмилетний мальчик подражает Брюсу Ли
Люди
Как исчезли гигантские ленивцы
Ученые восстановили древнюю сцену охоты на гигантских ленивцев.
Истории
Создана самая подробная 3D-карта Млечного пути
Европейское космическое агентство составило самую детализированную карту нашей галактики.
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В Китае перебегающих на красный «остановят» водой
В одной из провинций Китая придумали новый способ борьбы с пешеходами-нарушителями.
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От привлекательной адвокатессы не могут отвести глаз
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Истории
Что на самом деле праздновали 1 мая
Истории
5
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
После просмотра этого видео вы наверняка по-новому взглянете на весь этот удивительный мир вокруг.
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Как исчезли гигантские ленивцы
Что скрывалось за Крестовыми походами
10
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Как Сталин хотел присоединить к СССР Турцию и Иран
6
Территориальные претензии к Турции Советский Союз предъявил в самом конце войны.
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Все истории
Как Сталин хотел присоединить к СССР Турцию и Иран
6
Сокровища, которые бесследно пропали
Какие парки строили для крепостных помещики
Как британцы смогли завоевать полмира
9
Кого на Руси звали «блудницами»
Знаменитые фотографии, оказавшиеся крутой подделкой
1
Зачем в СССР ликвидировали кладбища
2
Вскрытие гробницы Тамерлана: как выпустили дух войны
5
Освоение космоса и другие главные миссии СССР
Турок ремонтировал дом и нашел подземный город
4
Как Василий Темный смог объединить Русь
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Люди
Как сейчас живет самая сильная девочка планеты
1
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Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Чтобы не лишиться возможности заниматься любимым делом, Ли Томас решился на отчаянный шаг.
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Восьмилетний мальчик подражает Брюсу Ли
Рюзей «Рюдзи» Имаи из Японии, посвятил почти всю свою жизнь подражанию легенде боевых искусств.
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Чьим сыном был Сталин
Коми: самые сильные факты
6
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От привлекательной адвокатессы не могут отвести глаз
101
Для того, чтобы попасть на прием к магистру юриспруденции Ярден Хахам, придется ехать Тель-Авив.
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Вещи
Создана самая подробная 3D-карта Млечного пути
Вещи
Крутая метафора: соцсети превратили в скульптуры
Художник Бэн Фирнли воплотил в жизнь проект «Реальность социальных медиа», показав, как он видит соцсети.
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Мастера Йоду обнаружили на рисунке XIV века
5
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
3
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Проклятые картины, скрывающие дикие истории
2
Одни найдут в этих картинах скрытый смысл, другие же просто посчитают их жуткими.
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Самое интересное
Проклятые картины, скрывающие дикие истории
2
Ученые создали интерактивные волосы
В Японии выпустили кошачьи домики для людей
Найдена монета стоимостью в 3 миллиона долларов
15
NASA готовится создать космическое такси
В Дубае королевский лайнер переделали в отель
Тайные послания, которые передали из Средневековья
Самолеты миллионеров показали изнутри
1
Древние свитки, над разгадкой которых бьются ученые
1
Гаджеты из будущего, которые уже можно купить
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Зачем нужна система распознавания лиц в туалетах
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Жители Нью-Йорка услышали «рычание неба»
Безумный мир
13
В зубе мужчины зародилась новая жизнь
17
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Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
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Кто же он, этот ужасный монстр? И действительно ли ему удалось выжить?
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Как плетут паутину пауки под действием наркотиков
Лось помешал спасти мужчину от агрессивного гуся
Житель Канады был вынужден вступить в противостояние с гусем.
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Лось помешал спасти мужчину от агрессивного гуся
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Полицейских случайно пригласили на БДСМ-вечеринку
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Россиянка отстояла в суде право ходить в туалет
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Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
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Муж заменил жену на «беременной» фотосессии
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В Венецию больше не пустят всех подряд
3
Сегодня в городе установлены турникеты, которые начнут фильтровать туристов.
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13 зараженных радиацией мест рядом с вами
24
6 необычных мест планеты, о которых вы не знали
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Внеземные: на каких планетах смогут жить люди
Человечество все больше мечтает путешествовать в космосе и найти пригодные для жизни планеты.
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Что обязательно нужно сделать в Сингапуре
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Удивительные пешеходные мосты
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Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:13
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
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10:45
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
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10:49
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