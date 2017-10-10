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Парашютисты установили мировой рекорд по массовости прыжка
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Парашютисты установили мировой рекорд по массовости прыжка 

Lenta.ru 10 октября 2017
Двадцать пять парашютистов одновременно прыгнули с моста в Сочи, установив мировой рекорд по массовости прыжка. Об этом сообщает ТАСС.
Рекордный прыжок был выполнен участниками фестиваля бейсджампинга, который третий год подряд проходит в Сочи на подвесном мосту высотой в 240 метров, установленным над ущельем.
Также впервые в России для прыжков с парашютом экстремалы использовали новый аттракцион — натянутый на высоте трос со специальным устройством для спусков под действием гравитации.
2 августа российские парашютистки установили рекорд при прыжке в вингсьюте. Формацию выполнили 19 спортсменок одновременно на аэродроме Крутицы.
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