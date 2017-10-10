Парашютисты установили мировой рекорд по массовости прыжка

Двадцать пять парашютистов одновременно прыгнули с моста в Сочи, установив мировой рекорд по массовости прыжка. Об этом сообщает ТАСС.

Рекордный прыжок был выполнен участниками фестиваля бейсджампинга, который третий год подряд проходит в Сочи на подвесном мосту высотой в 240 метров, установленным над ущельем.

Также впервые в России для прыжков с парашютом экстремалы использовали новый аттракцион — натянутый на высоте трос со специальным устройством для спусков под действием гравитации.

2 августа российские парашютистки установили рекорд при прыжке в вингсьюте. Формацию выполнили 19 спортсменок одновременно на аэродроме Крутицы.