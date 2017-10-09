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Браузеры превратили в пышногрудых красавиц
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Браузеры превратили в пышногрудых красавиц в бикини и заставили драться 

Lenta.ru 9 октября 2017
Японская компания-разработчик Circus выпустила аниме-игру Space Live!, в которой переосмыслила конкуренцию популярных интернет-браузеров. Об этом сообщает Motherboard.
По сюжету видеоигры, события которой происходят в 2222 году, все население планеты перенеслось в виртуальный мир, где идет противостояние между четыремя фракциями, члены которых поклоняются разным браузерам. Так, Internet Explorer представлен разработчиками в виде пышногрудой блондинки в откровенном наряде синего цвета, Mozilla Fox — в образе красноглазой девицы в миниюбке и лисьими ушами, Google Chrome — девушки с фиолетовым каре, а японский Lunascape — мулатки с серебряными волосами.
Как отмечают в Circus, Space Live! подходит для пользователей всех возрастов и разработана с учетом западного рынка видеоигр.
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