Гробовое веселье: фетиш-вечеринки по поводу и без

Гробовое веселье

В конце ноября во Владимирском дворце в Санкт-Петербурге прошла вечеринка в русском стиле: бизнесмен, владелец компании похоронных услуг «Ритуал.ру» Олег Шелягов и его жена в костюмах в русском стиле отмечали годовщину свадьбы. «Лента.ру» разобралась, кому и зачем нужны костюмированные вечеринки.

Погулять по-царски

Одно из самых шумных и впечатляющих мероприятий подобного рода прошло в феврале 1903 года: российская императорская семья в Зимнем дворце отмечала 290-летие династии. Костюмы, созданные по эскизам художника Соломко с привлечением профессиональных консультантов-историков, и драгоценности к ним стоили без преувеличения целое состояние — зато и вспоминают о том бале по сей день, уже более ста лет.

Все гости явились на бал в образе современников царя Алексея Михайловича, а собственно царем (в кафтан и опашень золотой парчи и шапку с соболиной опушкой) нарядился Николай II . Его супруга, императрица Александра Федоровна выбрала костюм царицы Марии Ильиничны, первой жены Алексея Михайловича. Великие княгини и княжны, а также придворные дамы надели сарафаны и кокошники, а великие князья и гости рангом пониже — костюмы бояр, стрельцов и сокольничих. Танцы ставил Кшесинский, родственник скандально известной балерины, а застольную пел Архангельский хор.

Wikimedia // Николай и Александра

Собственно, костюмы Олега Шелягова и его супруги Виктории были упрощенной версией нарядов гостей царского бала: Виктория надела кокошник с помпонами, как у великой княгини Елизаветы Федоровны, и прицепила накладную косу, ее муж выбрал парчовый кафтан на манер того, в котором красовался на балу столетней давности князь Юсупов, будущий убийца Распутина (правда, Шелягов обошелся без настоящих золотых позументов и драгоценностей).

«Венценосная» тема популярна в костюмированных вечеринках, поскольку еще в детстве маленькие девочки воображают себя принцессами (да и мальчик не откажется побыть королем хотя бы воображаемого королевства). Повзрослев и разбогатев, некоторые из таких фантазеров готовы оплатить свои детские мечты: например, на Хеллоуин 2017 года Даша Жукова оделась не просто царицей, а царицей Клеопатрой. Дизайнеры не отказываются помочь состоятельным эксцентрикам, поскольку это не только творческая задача, но и приличный гонорар.

@verberalla / Instagram // Олег Шелягов с супругой Викторией в русских костюмах

«Я с большим удовольствием возьмусь за создание костюма для костюмированного бала, если это будет в исторической эпохе, например, XVIII или XIX век, — комментирует российский модельер Кирилл Гасилин. — Самое главное — это достоверность, а для достоверности важен подлинный материал. Например, шелковая тафта стоит недешево, но при движении она парит и шелестит по-особенному, не как синтетика. Исторический костюм — дорогое удовольствие, если используются вышивки, обувь аутентичного дизайна, парики».

Ох уж эти сказочники

Балы на исторические и литературно-художественные темы с «живыми картинами» и безумными тратами на костюмы были очень любимы стремительно богатеющей европейской буржуазией середины и конца XIX века: завораживающее действо такого рода, с доходящей до разврата роскошью, описано у Золя в «Добыче». Книги Марселя Пруста и воспоминания о роскоши belle epoque вдохновили супругов-миллиардеров Ротшильдов на «прустовский бал» в Париже в 1971 году, на котором собрался весь европейский свет и голливудский гламур во главе с Элизабет Тейлор , блиставшей в бриллиантах от Van Cleef & Arpels.

Позже накал пафоса подобных мероприятий сменился юмором и самоиронией. В нашей стране темами праздников для состоятельных людей чаще служат не декадентские романы, а сказки и фольклор. Например, популярные в конце нулевых и начале десятых годов костюмированные рождественские балы компании Bosco. Владелец компании Михаил Куснирович не только придумывал темы для праздников, куда его друзья и клиенты являлись уже в соответствующем виде, но и остроумно обыгрывал особенности собственной внешности, выступая то в роли сказочного короля в золоченой короне, то в образе Карабаса-Барабаса: на бал, посвященной сказке «Буратино», он прибыл в зеленом сюртуке, красной шляпе с высокой тульей и с дремучей бородой, по статусу полагающейся этому комическому злодею.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости // Михаил Куснирович на Bosco Балу в Театре Наций

В конце нулевых у Михаила Куснировича были и конкуренты: например, в 2009 году организаторы новогоднего корпоратива Сбербанка предложили гостям устроить цирк. Весь топ-менеджмент банка превратился в циркачей. Герман Греф оделся гусаром, выехал к гостям верхом, продемонстрировав впечатляющее для непрофессионала мастерство в выездке, а один из его заместителей в костюме фокусника показывал несложные трюки.

Однако по скандальности всех превзошел карнавальный костюм бывшего депутата Госдумы Олега Михеева : он прибыл на свадьбу своего знакомого, предпринимателя Олега Пахолкова , в парадной флотской форме фашистской Германии. По словам самого Михеева, он был в образе адмирала Канариса — начальника службы гитлеровской военной разведки и контрразведки.

Сергей Малыхин, основатель и дизайнер марки «Гарин», специализирующейся на головных уборах, рассказал, что нередко выполняет «военизированные» заказы участников костюмированных балов: «Шляпы заказывают разные. Частично — из ассортимента нашего бренда: военные береты, моряцкие шапки, — но из каких-то сумасшедших тканей, ярких и блестящих. Несколько моделей мы разрабатывали под уже имеющиеся у заказчиков костюмы. Это были и фуражки, и шапочки, похожие на танкистские шлемы».

Просто космос

Еще одна популярная тема для балов и вечеринок в костюмах — фантастические, космические и литературные (от сказок до детективов) сюжеты. «4 мая во всем мире отмечается день "Звездных войн", и наш клиент, "Музей Восстания машин", отметил этот праздник в России: персонажи фильма спустились в метро, — рассказала Елена Бедуш, совладелец PR-агентства "Бедуш & Маренникова". — Анонсы акции разместили в СМИ, и не только актеры-участники, но и обычные граждане приходили в костюмах. Особенно много было поклонников Кэрри Фишер (исполнительница роли принцессы Леи)».

Одеться под принцессу из «Звездных войн» не так уж сложно, поскольку ее костюм есть в ателье проката. Если же предполагается серьезное перевоплощение с соответствующими затратами, то можно даже купить подлинное «космическое» колье из серебряных пластинок, в котором Кэрри Фишер красовалась на экране в образе Леи. Его до сих пор производит финский бренд Lapponia, который, собственно, и предоставил эту вещь для съемок.

Космическая тема гораздо старше, чем франшиза Star Wars: еще в первой четверти прошлого века Леон Бакст создал для светской львицы маркизы Луизы Казати платье «Королева ночи», усыпанное бутафорскими звездочками, подсвеченными лампочками (прогрессивно по тем временам). Современные it-girls не уступают маркизам столетней давности: скажем, осенью 2017 года топ-модель российского происхождения Влада Рослякова оделась на костюмированную вечеринку в космическое дизайнерское платье и загримировалась под синекожую героиню фильма «Аватар».

Бурные и красочные костюмированные вечеринки с космическим уклоном устраивают и фанаты косплея — перевоплощения в героев комиксов, японских манга и аниме. «Профессиональные косплейщики превращаются в мультипликационных персонажей, используя как готовые костюмы (зачастую недешевые), так и самостоятельно придуманные наряды и грим, — рассказала „Ленте.ру“ одна из участниц этих мероприятий, старшеклассница московской школы. — Олдовые косплейщики в молодости наряжались героями „Властелина колец“ и ходили в Эгладор, так что у них большой опыт, но мои ровесники, конечно, там не бывали. Мы косплеим героев Миядзаки, Tokyo Ghoul и других».

Страшно и смешно

Еще одна популярная во всем мире возможность показать свою экстравагантность и даже эксцентричность — вечеринки на Хеллоуин, рождественские балы и святочные карнавалы (самый известный из них — венецианский). В 1969 году в Париже состоятельные эксцентрики попытались устроить действо, не уступающее блеском русскому императорскому балу. Барон Алексис де Реде (Алексис фон Розенберг) организовал Oriental Ball, гости которого должны были одеться на восточный манер. Актриса Бриджит Бардо предстала одалиской, ограничившись шелковым бюстгальтером и набедренной повязкой с подвесками, а танцовщик и балетмейстер Серж Лифарь пришел в черкеске с газырями. Однако тремя годами позже и эта шумная вечеринка уступила по скандальности балу иллюминатов, устроенному уже упоминавшейся четой миллиардеров Ги и Мари-Элен де Ротшильд. Мари-Элен встречала гостей в рогатой маске оленя, потом они проходили через «лабиринт Ада», участвовали в сатанинских ритуалах, а закончилось все оргией.

Mike Coppola / Getty Images // Хайди Клум (в центре) на вечеринке в Хеллоуин 2017 года

Отдельная версия маскарадной истории — карнавалы на еврейский праздник Пурим, в которых участвуют не только дети ортодоксальных иудеев, но и вполне себе светские нью-йоркские, тель-авивские и московские евреи всех возрастов. Традиционно тема «пуримшпиля», костюмированного пуримского спектакля, — история персидского царя Ахашвероша и его жены еврейки Эстер, разоблачающей козни царедворца Амана. Естественно, все маленькие девочки и хорошенькие девушки — как светские, так и религиозные — наряжаются в разнообразные и порой причудливые костюмы Эстер.

«Самое масштабное празднование проходит в центре Тель-Авива, на большой площади Кикар ха-Медина, — рассказывает Эйнат Кляйн, историк и основатель израильского туристического проекта Travellab. — Принцессы, королевы, бабочки, женщины-кошки, супермены, ожившие картины и сцены из кино: пожалуй, нет в мире литературы и кинематографа персонажей, в чьем костюме не приходили на Пурим». Даже состоятельные тель-авивцы предпочитают делать костюмы самостоятельно, а не покупать в интернете или брать напрокат. «Чем прогрессивнее и талантливее гражданин и его очумелые ручки, тем оригинальнее будет его костюм, сшитый по собственным выкройкам», — говорит Эйнат Кляйн. Впрочем, по ее словам, в Тель-Авиве (в отличие от Иерусалима, где нравы строже) на пуримский карнавал можно явиться и в библейском костюме Евы, прикрывшись лишь фиговым листком.