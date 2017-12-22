Швеция превратилась в царство Дианы Шурыгиной

Человеческая цивилизация в ее шведской ипостаси сделала огромный шаг в сторону ультралиберального маразма. Впервые мужчину и женщину государство обязывает давать друг другу перед сексом формальное, юридически значимое согласие на половой акт. До такого не додумался ни один тоталитарный режим в мире.

Правительство Королевства Швеция, которое возглавляет мужчина — 60-летний Стефан Лефвен, — на днях одобрило законопроект, который теперь попадет в парламент и ориентировочно вступит в силу через полгода. Этот закон требует, чтобы мужчина получал от женщины официальное согласие, прежде чем он займется с ней сексом. Точнее, в документе нет разделения на мужчину и женщину, там сказано про любого человека — ведь в шведском правительстве, слава Богу, не дураки сидят, а борцы за равноправие, но подразумевается, конечно, что мишенью закона станут мужчины.

Закон касается всех: не только любовников, но и супругов, в том числе и оказавшихся на территории Швеции иностранных туристов.

«Это должно быть очевидно. Секс должен быть добровольным, — цитирует « Комсомольская правда » выступление Лефвена на пресс-конференции. — Если он не является добровольным, то он является незаконным». Премьер добавил: «Если вы не уверены, тогда воздержитесь!»

«Это классическое леволиберальное предложение. У власти сейчас социалисты. В любом демократическом государстве власти чутко реагируют на запросы, которые существуют в обществе», — цитирует его «Дождь». А заместительница Лефвена Изабелла Ловин заявила, что необходимость закона показала кампания против домогательств.

Похоже, в голову ни Лефвену, ни Ловин не приходит, что в жизни есть вещи, которые юридически вообще никак не фиксируются. Факт изнасилования иногда можно доказать по косвенным признакам, факт того, что кто-то сказал или не сказал «да» перед половым актом, потом доказать вообще нельзя никак.

Даже шведские феминистки, наверное, не придумают такой процедуры, чтобы супруги, возбудившись, вызывали на дом нотариуса или участкового, чтобы он подтвердил подписью и печатью их обоюдную добровольность. Не станут супруги и фиксировать все на видеорегистратор с указанием времени и даты, хотя до такого законодатели, наверное, могут додуматься.

Вы всегда можете в спальне сказать «да», а потом, наутро, если секс оказался некачественным, зайти в полицейский участок и сказать, что вы говорили «нет». И тогда ваш партнер уже обязан будет доказывать, что не насильник. Доказательств у него не будет. Если только он не догадался записать все на видео. Значит, его слово против вашего слова. На практике это приведет к тому, что все мужчины разом окажутся априори виновными. А девушки вроде нашей Дианы Шурыгиной обретут безграничную власть.

«Это заметно, если женщина заинтересована»

Как рассказала газете ВЗГЛЯД лидер шведской некоммерческой организации FATTA Элин Сундин, она с 2013 года боролась за разработку подобного закона.

«Пока закон только разработан правительством. Сегодня он направлен в специальный правовой совет — специалистам в области права. Он его изучит, после чего законопроект будет передан в парламент, который проголосует, скорее всего, в феврале — марте. При этом большинство партий в парламенте поддерживают такой законопроект. Затем он должен будет вступить в силу уже с 1 июля. И это превосходно! Этот закон — действительно большой шаг к равноправию», — подчеркнула Сундин.

«Мужчине необходимо просто слушать женщину, говорить с ней, увидеть те сигналы, которые она подает. Если он не понимает, хочет она секса или нет, то ему надо спросить у нее. Если же он не уверен, то просто не надо заниматься сексом. Но спросить — это хорошее начало», — объяснила Сундин.

«Обычно это заметно, если женщина заинтересована. Мужчина должен заметить это. Сейчас зачастую секс происходит, даже если она не заинтересована, и по нынешним законам необходимо наличие насилия или угроз, чтобы привлечь человека к ответственности за изнасилование. Однако мы знаем из научных исследований, что семь из десяти женщин психологически впадают в ступор (в случае домогательств даже без насилия и угроз — прим. ВЗГЛЯД) до такой степени, что не могут двигаться», — подчеркнула собеседница.

Сундин также отметила, что новый закон не имеет гендерной привязки. «97% изнасилований совершается мужчинами в отношении женщин. Но для закона неважен пол того, кто совершает преступление. Закон должен быть одинаков для всех, кто бы ни совершал преступление», — подчеркнула правозащитница.

От ответа на вопрос газеты ВЗГЛЯД , как можно устранить в таких случаях угрозу оговора, лжесвидетельства со стороны женщин, Сундин уклонилась. Хотя она и борется за принятие закона уже четыре года, услышав такой вопрос, лидер движения посоветовала дождаться окончательного варианта, который предложит правительство.

«Полиции необходимо вести очень хорошую следственную работу, — признала собеседница. — Что такое согласие, что такое добровольно, что такое сексуальная неприкосновенность — все это должно быть конкретизировано. Во всех слоях общества необходимо говорить, что этот закон на самом означает для человека в повседневной жизни — с партнером, когда встречаешь кого-то на вечеринке, что это значит, как социально взаимодействовать с кем-то и не сделать чего-то неразрешенного».

Есть сторонницы принятия подобного закона и в Российской Федерации.

«Я считаю, что сексуальное согласие нужно, одобрение полового акта — тоже нужно. Но прежде чем вводить такое на законодательном уровне в России, нужно обязательно ввести уроки сексуального просвещения в школах», — считает общественный деятель, соучредитель фонда «Проект W: сеть взаимопомощи для женщин» Алена Попова.

На вопрос газеты ВЗГЛЯД, какая же юридическая мера подтвердит постфактум добровольный характер сексуального акта, Попова затруднилась с ответом, но пообещала найти ответ позднее.

«Я вот планирую свою контрольную работу по криминалистике — в сфере преступлений насильственного характера, то есть по изнасилованиям. И вот там у меня стоит этот же вопрос: какая мера была бы эффективной? Я пока на этот вопрос не ответила, но буду работать над этим вопросом», — заявила Попова.

«Это какой-то дурдом!»

«В Швеции 43% женщин-парламентариев, и у них действительно есть возможность принимать законопроекты такого порядка. Но крайне удивительно то, что этот законопроект будет распространяться на супружеские пары. И это какой-то дурдом!» — заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы при Институте Европы РАН Валерий Журавель, добавив:

«Думаю, прежде всего идею этого закона нужно связать с Ассанжем, с его деятельностью и теми претензиями, которые ему предъявлены. Также эта мера будет направлена против мигрантов, которые ведут себя не очень корректно по отношению к шведским женщинам. Но в любом случае, считаю, данный закон — перебор».

Долго живший в Стокгольме публицист Исраэль Шамир считает, что премьер Лефвен пытается получить максимальный пиар от направленной против домогательств кампании #metoo («Я тоже»).

«Сейчас в Швеции под изнасилованием понимается действие, которое связано с применением насилия или угрозой насилия. Но по новому законопроекту надо, чтобы было четко понятно, что женщина согласна на половой акт, чтобы в этом не было сомнений. При этом в законопроекте вообще не указаны какие-либо процедуры фиксации согласия. Вот, например, если девушка раздевается, имеем ли мы право воспринимать это как знак согласия? Не сказано, что согласие должно быть дано вербально или, не дай Бог, письменно. В общем, открывается целое пространство для самых разных интерпретаций, и пока не совсем понятно, как это все будет регулироваться», — пояснил Шамир газете ВЗГЛЯД.

«Изначально они даже хотели туда внести презумпцию виновности, но после того как об этом узнали в Associated Press , произошла утечка — решили не отменять презумпцию невиновности. Все-таки доказывать нужно обвиняющей стороне», — добавил журналист. «Еще планируется, что этот закон затронет проституцию. Теперь власти хотят наказывать шведов даже за контакты с проститутками в других странах, например в Таиланде», — добавил собеседник.

«Все это очень грустно. Мне кажется, тема непонимания между мужчинами и женщинами раздута. И раньше все понимали, что принуждать к сексу никого не надо, но требовать теперь, чтобы женщина громко говорила: «Да, Йохан, я вся твоя», — это как-то идет вопреки тому, что мы себе предполагаем в качестве женской скромности», — подытожил Шамир.