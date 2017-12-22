Дед Мороз — пьяница и развратник. Если верить западным СМИ

"Санта-Клаус, изобретенный Сталиным, все еще популярен", — сообщила своим читателям самая тиражная голландская газета De Telegraaf, рассказывая о российских традициях празднования Нового года. При этом снабдила свой очерк историями о том, как наш Дед Мороз закладывает за воротник и похабно пристает к юной Снегурочке.

"Одичалый племянник веселого Санты"

Этот небольшой опус написал российский собкор De Telegraaf Питер Ватердринкер, давно известный поразительными сочинениями на тему жизни в России. На этот раз он поделился впечатлениями от визита в карельский поселок Чална и встречи с Дедом Морозом, от бороды которого, само собой, отчетливо пахло водкой. Отсюда и название колонки — "Подарки и пары водки".

"В России все по-другому", — пишет Ватердринкер, разъясняя отличия между русскими и европейцами, в том числе в традициях празднования Рождества и Нового года. А все потому, что Сталин в 1930-е годы самолично изобрел Деда Мороза, "сказочную фигуру, лишенную всего христианского". И представляете, русские по-прежнему радостно встречают это "изобретение Сталина" вместо того, чтобы перейти уже на признанного всем миром Санта-Клауса.

Сравнивая двух новогодних персонажей, Ватердринкер пишет: "Как и наш Санта, Дед Мороз имеет длинную бороду, но в своей большой меховой шапке и чародейской мантии он скорее похож на одичалого племянника краснощекого веселого толстяка Санты, чей образ был создан Голливудом и Coca-Cola . Кроме того, Дед Мороз — известный пьяница. Ходит немало историй о том, как он после веселого визита к ребенку, сопровождаемого очередной чаркой водки, начинал вести себя слишком свободно по отношению к Снегурочке, сидящей у него на коленях".

Помощники Синтерклааса как признак расизма

Тем временем в самих Нидерландах традиционно разгорелись бурные дебаты по поводу собственного Санта-Клауса — Синтерклааса, а точнее его челяди. У голландцев с колониальных времен сложилась странная и своеобразная традиция: роль нашей Снегурочки (и соответственно, эльфов, которые обычно сопровождают традиционного Санту) играют Черные Питы — маленькие темнокожие рабы.

С 1980-х годов, постепенно нарастая, в стране вспыхивают протесты против этого обычая, признаваемого многими "расистским" и недостойным цивилизованного общества. На этом фоне голландец должен сильно постараться, чтобы усмотреть в нашем Деде Морозе или Снегурочке признаки "одичалости" и нецивилизованности.

Традиция подносить чарку Санта-Клаусу или Синтерклаасу также вполне распространена на Западе. А уж пьяные Санта-Клаусы — это извечный сюжет американских рождественских фильмов (хоть Ватердринкер и считает, что голливудский образ Санты совершенно иной).

Россия — гигантский осьминог, нависший над миром

Эта "рождественская" история, напечатанная в самой тиражной газете Нидерландов, — отнюдь не исключение из правил. Для западных (и в частности голландских) СМИ в последнее время как раз тенденцией является изображение России и русских как чего-то дикого, нецивилизованного, опасного. Одна из голландских газет на своей обложке опубликовала в начале этого года безобидную русскую матрешку, из которой вылезают страшные щупальца, а внутри газеты эти щупальца (на этот раз идущие от православной церкви ) опутывают бедную голландскую мельницу.

Не случайно посол России в Нидерландах Александр Шульгин в недавнем интервью общественному голландскому телевидению заявил, что западные СМИ "представляют Россию в виде гигантского вредного осьминога, нависшего над свободным миром, готового разрушить хрупкие демократии". Истории об "одичавшем" Деде Морозе или матрешке с щупальцами — лишь кирпичики в этой "стене" между нами, которую Запад пытается построить в сознании европейцев.

Голландский бизнесмен Херун Кеттиг, работающий в России с 1994 года, в интервью сайту novini.nl на днях довольно четко описал, как СМИ его страны представляют ситуацию здесь: "Я могу определенно заявить, что голландские медиа очень предвзяты и однобоки, когда речь заходит о России. Регулярно встает вопрос о безответственных репортажах в том смысле, что они некачественны, что в них нет фактического расследования или что они содержат неправду. В Нидерландах мы настолько предвзяты, что доходим до своего рода бессознательной пропаганды. К людям, которые думают иначе, проявляется нетерпимость. В отношении Москвы различные лагеря у нас так же не толерантны… Если ты скажешь что-то позитивное о России, ты немедленно будешь представлен как "полезный идиот" или сторонник Путина".