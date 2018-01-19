Видео: как строят мегателескоп для поиска темной материи 

В сети появилось видео нового большого широкоугольного обзорного телескопа LSST, который строится сейчас в Чили.
Как сообщает портал Engadget, видео состояния строительства на конец 2017 года выложили в сеть специалисты, работающие над гигантской конструкцией.
Создание телескопа Large Synoptic Survey Telescope (LSST; англ. "большой обзорный телескоп") началось еще в 2007 году с работы над его зеркалами.
Вся обсерватория, основу которой составляет телескоп, имеет гигантские размеры. 3,2-гигапиксельная цифровая камера телескопа работает во всех диапазонах — ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном.
Устройство имеет сверхширокоугольную оптику в 3,5 градуса в диаметре. Для сравнения — Солнце и Луна, видимые с Земли, имеют диаметр 0,5 градуса.
Телескоп имеет три зеркала вместо двух, как в других аналогичных конструкциях. Главное зеркало при этом имеет диаметр 8,4 метра, второе зеркало — 3,4 метра, а диаметр третьего зеркала, расположенного позади большого отверстия в главном зеркале, составляет 5 метров.
Одной из основных научных задач, которую разработчики ставят перед телескопом — это обнаружение в глубоком космосе темной энергии и темной материи.