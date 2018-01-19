Видео: взрыв метеора испугал американцев

Вчера ночью над Средним Западом США пролетел огромный и невероятной яркий метеор — настолько яркий, что его заметили жители сразу шести штатов и в канадской провинции Онтарио.

На высоте в 30 километров метеор взорвался со страшным грохотом, который привел всех в дикую панику.