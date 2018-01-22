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Видео: жена фокусника испортила его магический трюк
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Видео: жена фокусника испортила его магический трюк 

Ридус 22 января 2018
Молодой человек вращал в воздухе металлический шар без помощи рук, но тут в фокус вмешалась его беременная супруга и раскрыла секрет трюка. Забавное видео стало очень популярным на Facebook.
Ролик опубликовал в соцсети бразилец Итало Фернандес (Italo Fernandes). На видео можно увидеть, как мужчина совершает манипуляции руками и словно заставляет металлический шарик самостоятельно держаться в воздухе.
Однако не успевают зрители поверить в победу над гравитацией, как в кадре появляется беременная жена незадачливого фокусника и стукнув мужа по голове кастрюлей, забирает него половник, который и был тем самым металлическим шаром, кружившим в воздухе.
Ролик под названием «Когда жена портит магию» стал вирусным на Facebook и собрал почти 900 тысяч репостов.
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