Видео: жена фокусника испортила его магический трюк

Молодой человек вращал в воздухе металлический шар без помощи рук, но тут в фокус вмешалась его беременная супруга и раскрыла секрет трюка. Забавное видео стало очень популярным на Facebook.

Ролик опубликовал в соцсети бразилец Итало Фернандес (Italo Fernandes). На видео можно увидеть, как мужчина совершает манипуляции руками и словно заставляет металлический шарик самостоятельно держаться в воздухе.

Однако не успевают зрители поверить в победу над гравитацией, как в кадре появляется беременная жена незадачливого фокусника и стукнув мужа по голове кастрюлей, забирает него половник, который и был тем самым металлическим шаром, кружившим в воздухе.

Ролик под названием «Когда жена портит магию» стал вирусным на Facebook и собрал почти 900 тысяч репостов.