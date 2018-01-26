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Видео: воздушный бой из кабины пилота
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Видео: воздушный бой из кабины пилота 

Don't Panic 26 января 2018
Хотели бы увидеть, как выглядит реальный воздушный бой двух асов? На днях Минобороны РФ щедро поделилось видеосъемкой учений, проходящих в Курской области. В учениях приняли участие экипажи МиГ-29СМТ, Су-30СМ и Су-34, а один из пилотов снимал все происходящее двумя камерами GoPro.
Одна камера была установлена на фонаре кабины, другая же крепилась непосредственно к шлемофону пилота. Экипажи отрабатывали нанесение ударов по групповым целям и воздушный бой с несколькими противниками.
Кроме того, летчики выполнили и несколько элементов группового пилотажа. Горизонтальные бочки, Петля Нестерова, Горки — просто дух захватывает!
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