Гибридных собак развели в Подмосковье

В подмосковном питомнике скрестили хаски и шпицев. В результате получились очаровательные помски — новая порода собак. Повадками они напоминают хаски, но в два раза меньше по размеру. А вот стоят они в пять раз дороже.