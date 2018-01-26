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Сердитая кошка выиграла суд против кофейни
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Сердитая кошка выиграла суд против кофейни 

Lenta.ru 26 января 2018
Хозяйка кошки-мема Grumpy Cat («Сердитая кошка») Табата Бандесен (Tabatha Bundesen) отсудила сотни тысяч долларов у американской компании Grenade за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Forbes.
Представители Grenade заключили контракт с Бандесен на использование образа Grumpy Cat для рекламы кофе Grumppuccino. Заплатив хозяйке 150 тысяч долларов, компания стала использовать изображение кошки и на других продуктах, а также начала выпускать с ней тематические футболки.
По словам юристов Grenade, Бандесен нарушила контракт — не упоминала о бренде в социальных сетях, тем самым провалив запуск продаж Grumppuccino и вместе с кошкой отказалась от участия в посвященном Grumpy Cat фильме. Тем не менее, присяжные встали на сторону женщины. Суд обязал компанию выплатить хозяйке животного 710 тысяч долларов.
По словам самой Бедсен, после вынесения вердикта она чувствовала себя оправданной. «Присяжные вынесли справедливое решение», — заявила она, отметив, что это был первый суд, посвященный нарушению авторских прав на мем.
Кошка-мем Grumpy Cat, настоящая кличка которой Тардар Соус, стала популярной в сети 2012 году. Тогда снимки необычайно хмурого животного были опубликованы на Reddit и покорили сердца пользователей. В итоге Grumpy Cat набрала более восьми миллионов подписчиков на Facebook и 2,4 миллиона в Instagram, а также принесла своей хозяйке около 100 миллионов долларов с помощью рекламных контрактов.
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