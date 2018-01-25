Экстремал с поехавшей крышей

Любитель острых ощущений из Марокко опубликовал ролик, где запечатлены его смертельно опасные развлечения. Молодой человек попросил приятелей подержать его за ноги, пока он будет висеть вниз головой. Действие происходит на крыше многоэтажки.