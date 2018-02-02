Собака релаксирует в ванной при свечах

Хозяева собак нередко причисляют питомцев к любимым членам семьи: псам достаются лакомые кусочки, им выделяют комфортные места в доме, для них покупают дорогие аксессуары и даже подыскивают партнёров с хорошей родословной. Владельцы этой симпатичной собаки решили, что обычная собачья жизнь — не для неё.

Просто помыть лапы после прогулки на улице — это слишком обыденно, куда интереснее расслабиться при свечах в ванной. И похоже, что собаке действительно нравятся и тёплая вода, и нежная пена, и мерцание свечей в полутёмной комнате. Кажется, она улыбается, а может, просто мечтает о предстоящем ужине.

Сложно не позавидовать этой милой сибаритке!