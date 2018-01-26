Сибирские дальнобойщики развели огонь в кабине

Зимой в кабине фуры водители мечтают о тепле, особенно если на улице -50, а печка не работает. Суровые сибирские дальнобойщики нашли способ согреться — они зажгли газовую горелку прямо в кабине грузовика.