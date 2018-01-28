Американцы увидели НЛО в России

Запись с видеорегистратора машины, находящейся недалеко от Санкт-Петербурга, действительно, на первый взгляд выглядит странно.

На видео необычная, своеобразно подсвеченная конструкция, которая стоит посреди поля — именно она была принята за прилетевшее НЛО.

Американцы, недолго думая, так ее и обозначили. Но, ради справедливости стоит заметить, что и некоторые наши

отечественные СМИ поспешили с подобными новостями.

На самом же деле, если присмотреться, можно увидеть, что это всего лишь рекламная конструкция.