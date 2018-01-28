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Американцы увидели НЛО в России
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Американцы увидели НЛО в России 

Рамблер 28 января 2018
Запись с видеорегистратора машины, находящейся недалеко от Санкт-Петербурга, действительно, на первый взгляд выглядит странно.
На видео необычная, своеобразно подсвеченная конструкция, которая стоит посреди поля — именно она была принята за прилетевшее НЛО.
Американцы, недолго думая, так ее и обозначили. Но, ради справедливости стоит заметить, что и некоторые наши
отечественные СМИ поспешили с подобными новостями.
На самом же деле, если присмотреться, можно увидеть, что это всего лишь рекламная конструкция.
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