Челюсть выпала во время прыжка с парашютом

Любителям острых ощущений стоит помнить, что во время прыжков с парашютом может произойти всякое. Герои этого ролика совсем не ожидали, что у одного из них прямо в воздухе от громких криков из открытого рта кое-что выпадет.