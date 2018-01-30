Енот метит в велогонщики

Когда-то фаворитами пользователей интернета были котики, но на смену им пришли еноты. Эти зверьки, заслужившие репутацию чистюль из-за привычки полоскать в воде всё, что попадает им в лапы, восхищают непосредственностью.

Забавная мордочка, на которой неизменно сохраняется серьёзное выражение, цепкие коготки, пушистый полосатый хвост — еноты забавляют даже внешним видом. Ну а если животное умеет показывать любопытные трюки, то ему прямая дорога в соцсети!

Герой этого ролика определённо готовится покорять мировые велотрассы, ему так ловко удалось оседлать велосипед, что сложно не позавидовать!