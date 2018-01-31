Попугай-матерщинник стал героем Интернета

Говорящие попугаи давно развлекают интернет-пользователей. Смышлёные птицы умеют не только повторять за владельцами отдельные слова, они способны петь песни, имитировать звуки других домашних животных и даже отвечать на простые вопросы. Попугай, снявшийся в этом ролике, показал себя во всей красе. Когда хозяин сломал клетку, он разъярился и обругал его. Птица буквально вышла из себя, даже видом демонстрируя высшую степень раздражения и злости. Мужчина попытался что-то объяснить питомцу, но тот даже не стал его слушать, продолжая громко и эмоционально выкрикивать ругательства.