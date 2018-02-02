Морозостойкие танцоры из Новосибирска сразили иностранцев

Сибирские любители брейк-данса поразили иностранцев танцами на улице при -29 градусах. Молодые люди вышли на городскую площадь в летней одежде и исполнили головокружительные номера прямо на снегу.