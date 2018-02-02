Разъярённый лось атаковал полицейских

Полицейскую машина на одной из заснеженных российских трасс атаковал чем-то разозлённый лось. Удар был такой силы, что автомобиль чуть не перевернулся. Происшествие запечатлел видеорегистратор следовавшей поодаль машины.