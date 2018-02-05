Отгадаете смысл «неприличных» китайских слов?

Чужая душа — потемки. Чужой язык — тоже, особенно когда речь идет о такой отличной от нас системе координат, как китайский язык. Разумеется, в этом тесте мы не стали вам предлагать традиционные иероглифы мандаринского диалекта. Для большего понимания того, что написано, мы приводим так называемый «пхеньинь», то есть транскрипцию, которую придумали китайцы, чтобы их язык было проще изучать европейцам.

А вы определите, каков истинный смысл слов, которые не так уж благозвучны для нашего слуха? Попробуйте прямо сейчас!