Хорошо, когда есть такая удобная подушка

Утверждение, что кошке и собаке не ужиться в одном доме, похоже, утеряло актуальность. Домашние питомцы, особенно, если они выросли вместе, прекрасно ладят, а нередко даже становятся лучшими друзьями.

Иногда своенравные и свободолюбивые кошки ведут себя не просто беззастенчиво, но и по-настоящему нахально: огрызаются, таскают еду из собачьей миски, забираются на лежанку добродушного приятеля, а то и вовсе умудряются заснуть на собаке, как сделала героиня ролика.

Впрочем, её можно понять: мягкая собачья шерсть — идеальная лежанка для ленивой кошки.