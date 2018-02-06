Водопад из радуги успели сфотографировать в Калифорнии

Йосемитский водопад в одноимённом национальном парке в Калифорнии на несколько мгновений стал радужным. Уникальное явление, порождённое игрой игрой капель воды и солнечных лучей, успели запечатлеть несколько путешественников.