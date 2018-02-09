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Тест: какой вы ковер?
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Тест: какой вы ковер? 

Рамблер 9 февраля 2018
Фото: Кадр из мультфильма "Аладдин"
Цените ли вы собственный комфорт? Можете ли создать уют, где бы вы ни находились? Вам нравится быть дома или, наоборот, дома вам не сидится и вы отправляетесь в путешествие при любой удобной возможности?
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