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Молчаливая кухарка из Китая обрела мировую славу
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Молчаливая кухарка из Китая обрела мировую славу 

Lenta.ru 7 февраля 2018
На YouTube набирает популярность китайский канал под названием «Семь слив» (李子柒). Героиня роликов — молодая девушка — молча занимается делами под успокаивающую музыку, сообщает Mashable.
Все опубликованные 34 ролика посвящены бытовым делам, однако китаянка совсем не использует современные технологии и электрические приборы.
Например, девушка сшила платье при помощи старинной швейной машинки с педалью. Героиня видео создает бумагу, макияж из цветов и даже натуральную краску для платья, а также много готовит.
Поклонники блогера предполагают, что она живет в глубокой провинции. Успокаивающие ролики собирают более ста тысяч просмотров каждый, несмотря на то, что ни в самих записях, ни в комментариях, нет никаких инструкций, чтобы пользователи могли повторить ее рецепты самостоятельно.
Автор блога также популярна в китайской соцсети Weibo: на нее подписано более миллиона человек. Канал на YouTube она завела только в августе 2017 года. За это время ее ролики посмотрели почти 6,5 миллиона раз.
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