Бойцовский кот — лучший охранник дома

Издавна собак заводили для охраны дома. Это признанные сторожа, которые не дадут проникнуть за порог чужаку. Кошки же считаются существами более равнодушными, больше озабоченными собственными делами, чем происходящим вокруг.

Однако некоторые представители кошачьих дадут фору даже самому суровому охраннику!

Этот кот, похоже, возненавидел почтальоншу и даже не скрывает ярости, когда видит её. Впрочем, женщина относится к маленькому злюке по-доброму и смеётся над его агрессивными выходками. А вот была бы она столь добродушна, если бы её и кота-сторожа не разделяло оконное стекло?