Истерика расстроенной собаки

Малыши, которых не пустили на долгожданную прогулку в компании приятелей, способны закатить настоящую истерику с криками, падением на пол и многочасовыми обидами.

Кто бы мог подумать, что на такое же способна маленькая собачка, с виду инфантильная и добродушная? Этого питомца хозяева решили оставить дома, тогда как с другим отправились гулять.

И теперь пёс очень недоволен и не стесняется выражать эмоции вслух. Кстати, его дружок тоже волнуется и жалобно поскуливает, хоть и не так бурно. Видимо, гулять в одиночку ему неинтересно, и он предпочёл бы делать это с оставшимся дома в расстройстве другом.