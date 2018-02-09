Горе-мастер с топором обвалил дом прямо на себя

Молодой человек решил собственноручно разобрать дом. Последний удар топором обвалил постройку прямо на мастера. Строителя-неудачника уже предложили номинировать на премию Дарвина, которую присуждают людям, погибшим самыми нелепыми способами.