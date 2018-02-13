Телефонный звонок из адской бездны

Кому-то по вкусу спокойная жизнь без риска, а кто-то не может жить без адреналиновой подпитки. К числу последних относится и герой ролика: храбрый молодой человек спустился почти в самое жерло проснувшегося вулкана, чтобы позвонить оттуда по телефону.

Отважный любитель острых ощущений стоит у самой кромки и наверняка чувствует жар, идущий от бурлящей лавы. Экстремал с телефоном на фоне фантасмагорического пейзажа словно участвует в съёмках приключенческого фильма.

Нельзя не поразиться хладнокровию мужчины, спокойно ведущего разговор, когда под ним разверзлась испепеляющая бездна.