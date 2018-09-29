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Тест: каким вы могли быть овощем
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Тест: каким вы могли быть овощем 

Рамблер 29 сентября 2018
Фото: кадр из фильма "Тупой и еще тупее"
Овощи присутствуют в нашей жизни, и не только на столах в виде основного блюда или закуски. Как часто вы называете овощами замешкавшихся пешеходов, нерасторопных водителей или плохо соображающих знакомых? А сколько поговорок с упоминанием овощей знаете? Лук от семи недуг, без борща обед — не обед, а без свеклы борща нет, картошка — хлебу присошка — продолжать можно бесконечно. А значит, мы, сами того не желая, наделяем овощи характером. Пройдите быстрый тест и узнайте, почему вы ассоциируете сами себя с тем или иным овощем.
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