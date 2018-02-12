Как правильно выпрашивать на пропитание

Этот пёс знает, как растрогать хозяина. По словам владельца собаки, всякий раз, когда ей хочется есть, она кладёт морду на стол. Но теперь, похоже, она вышла на новый уровень, научившись синхронно двигать ушами.