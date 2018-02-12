Самоубийственная парковка в многоэтажном паркинге

Водитель из Китая по неосторожности совершил головокружительный трюк, чудом не окончившийся трагедией. Его машина вылетела со второго этажа паркинга, пробив стену, перевернулась в полёте и рухнула на асфальт.