Падение по-королевски

Гигантские дикие кошки взбираются на деревья, чтобы догнать жертву, спастись от разъярённых соседей по саванне или просто вздремнуть в тени листьев. Но иногда покорение ветвей выглядит не слишком изящно или вовсе заканчивается казусом, как это случилось с героиней ролика — красавицей-львицей. Впрочем, упасть с дерева так, чтобы не ударить в грязь лицом, ну или мордой, может лишь истинная царица зверей, которая не смущается ни в какой ситуации. Сорваться с вершины и вести себя как ни в чём не бывало — для этого нужна настоящая королевская выдержка. Вот у кого нужно учиться искусству самообладания, не правда ли?