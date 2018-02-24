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Падение по-королевски
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Падение по-королевски 

Рамблер 24 февраля 2018
Гигантские дикие кошки взбираются на деревья, чтобы догнать жертву, спастись от разъярённых соседей по саванне или просто вздремнуть в тени листьев. Но иногда покорение ветвей выглядит не слишком изящно или вовсе заканчивается казусом, как это случилось с героиней ролика — красавицей-львицей. Впрочем, упасть с дерева так, чтобы не ударить в грязь лицом, ну или мордой, может лишь истинная царица зверей, которая не смущается ни в какой ситуации. Сорваться с вершины и вести себя как ни в чём не бывало — для этого нужна настоящая королевская выдержка. Вот у кого нужно учиться искусству самообладания, не правда ли?
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