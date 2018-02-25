Кот против зубной щетки

Кошки ненавидят душ, лекарства и громкие звуки. А ещё им не по душе чрезмерное внимание человека или его полное отсутствие и конкуренция со стороны других котов. Герой этого ролика добавил ещё один пункт в список — он всей душой возненавидел электрическую зубную щётку. Хозяйка хотела всего лишь протестировать новую щётку и показала процесс питомцу, попытавшись поиграть с ним и прикоснувшись щетиной к его носу. Но, как выяснилось, коту настолько не нравятся вид гаджета и жужжащий звук, что он готов вступить в бой и пустить в ход мягкие, но когтистые лапы, чтобы его не донимали гигиеническим аксессуаром.