Саблезубый олень впервые в истории попал на видео

Чрезвычайно редкий саблезубый олень, или кабарга, впервые попал на видеозапись. Зверь вышел прямо к фотоловушке, установленной в приморском национальном парке «Земля леопарда».

Встретить кабаргу в живой природе человеку практически шансов нет — это пугливое и очень ловкое создание. Сотрудники «Земли леопарда» специально установили фотоловушку на возвышенности, поскольку кабарга обычно живут на поросших лесом горных склонах, которых в национальном парке не так уж много.

Пусть вас не смущают длинные клыки, торчащие из пасти зверя. Кабарга питаются только растительной пищей, а клыки отращивают только самцы для борьбы за самок во время гона.