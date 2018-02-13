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В Дубае съели невесту за миллион долларов
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В Дубае испекли и съели невесту за миллион долларов 

Lenta.ru 13 февраля 2018
Посетители выставки BRIDE Dubai 2018 в городе Дубай (ОАЭ) съели торт в виде невесты, который испекла дизайнер Дебби Вингхэм (Debbie Wingham). Об этом сообщает Oddity Central.
Торт представлял собой скульптуру женщины в свадебном платье. Ее высота составляла 180 сантиметров, а вес — около 120 килограммов. Для доставки торта понадобились шесть грузчиков.
На изготовление «невесты» ушло 25 килограммов шоколада, а ее платье сделано из 50 килограммов кондитерской мастики. Его украшали пять тысяч мастичных цветов ручной работы и десять тысяч съедобных жемчужин. Кроме того, в одеянии и головном уборе скрывались пять настоящих жемчужин, каждая из которых стоит 200 тысяч долларов.
За свою карьеру Вингхэм изготовила туфли стоимостью 16 миллионов долларов, платье с бриллиантами стоимостью 4,8 миллионов долларов и самый дорогой в мире свадебный торт, который обошелся покупателю в 67 миллионов долларов.
В 2017 году сообщалось, что засохшее пирожное со свадьбы Дональда Трампа, которая прошла в 2005 году, продали на аукционе за 2240 долларов (133 тысячи рублей). Перед продажей десерт пролежал в картонной коробке 12 лет.
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