Дикие животные и видеокамера

Презентация очередной модели смартфона, выпуск инновационного телевизора или премьера обновлённой версии планшета вызывает ажиотажный интерес миллионов фанатов по всему миру. А вот животные в дикой природе живут, не подозревая, что в мире существуют электронные гаджеты и технические приспособления. Однако эти предметы могут заинтересовать и представителей фауны. Исследователи дикой природы установили на лужайке видеокамеру, которая привлекла внимание обитателей леса. Они с любопытством изучали необычную находку, а кое-то из хищников даже попытался прихватить технику с собой.