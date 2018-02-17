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Пингвин, которого терзают сомнения
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Пингвин, которого терзают сомнения 

Рамблер 17 февраля 2018
Учёные и туристы, имеющие возможность увидеть пингвинов в их естественной среде обитания, часто наблюдают интересное зрелище.
Группа птиц собирается возле воды и долго топчется, пока один, самый отчаянный, не нырнёт. И только после этого за ним в волны отправляются остальные. Это любопытное явление получило название «эффект пингвина», и, как ни странно, оно очень распространено и среди людей. Похоже, забавный пингвин из ролика, снятого на Фолклендских островах, подумывает стать тем самым смельчаком, за которым в океан бросятся остальные. А может, и нет, ведь набегающая волна выглядит немного пугающе.
Но возможно, и да, потому что это интригующе. Но не обязательно…
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