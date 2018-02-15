Тест: понимаете ли вы славянские языки?

Существует распространенное мнение, что учить славянские языки легко, ведь там есть множество похожих на русские слов.

Однако, если изучить языки более пристально, то вы удивитесь: многие «почти русские» слова имеют в этих языках совсем другой, иногда противоположный или дословный смысл. Это обстоятельство создает подчас немало забавных ситуаций во время поездок в страны Восточной Европы.

Объясняется разница значений тем, что хотя славянские языки и имеют общую корневую основу, но каждый из них прошел свой путь развития и заимствований из других языков.