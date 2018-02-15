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Путешественник во времени привез фото из будущего
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Путешественник во времени привез фото из будущего 

Рамблер 15 февраля 2018
Опубликован видеоролик с мужчиной, который не только рассказал о своем путешествии во времени, но и показал уникальный кадр из 2118 года в качестве доказательства.
По словам Александра Смита, он был участником одной из секретных программ ЦРУ и перемещался из 1981-го в 2118 год, но сейчас вынужден скрываться.
В кадре он рассказывает о том, что на землю прилетят разумные пришельцы в середине этого века, а также демонстрирует фото, на котором изображены высотные здания. Однако место, где был сделан снимок, он не раскрывает..
В комментариях большинство посмотревших ролик раскритиковали и сам снимок и костюм мужчины, также выразили свое скептическое отношение к его словам.
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