Путешественник во времени привез фото из будущего

Опубликован видеоролик с мужчиной, который не только рассказал о своем путешествии во времени, но и показал уникальный кадр из 2118 года в качестве доказательства.

По словам Александра Смита, он был участником одной из секретных программ ЦРУ и перемещался из 1981-го в 2118 год, но сейчас вынужден скрываться.

В кадре он рассказывает о том, что на землю прилетят разумные пришельцы в середине этого века, а также демонстрирует фото, на котором изображены высотные здания. Однако место, где был сделан снимок, он не раскрывает..

В комментариях большинство посмотревших ролик раскритиковали и сам снимок и костюм мужчины, также выразили свое скептическое отношение к его словам.