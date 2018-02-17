Девушка в самолете сушила трусы у всех на виду 

Девушка на рейсе Анталия-Москва самолета «Уральских авиалиний» высушила нижнее белье прямо под кондиционером авиалайнера. Притом, процесс получился не быстрым — целых двадцать минут на глазах у пораженных пассажиров она занималась решением своих насущных проблем.
Интересно наблюдать за реакцией окружающих. Несмотря на явно экстраординарное зрелище, ни одной реплики в сторону сказано не было. Подумаешь, ну надо человеку.
Весь процесс на видео все же сняли. Проводникам жаловаться тоже никто не стал, да и сами сотрудники авиакомпании делали вид, что ничего особенного не происходит.