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Девушка в самолете сушила трусы у всех на виду
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Девушка в самолете сушила трусы у всех на виду 

Trendymen 17 февраля 2018
Девушка на рейсе Анталия-Москва самолета «Уральских авиалиний» высушила нижнее белье прямо под кондиционером авиалайнера. Притом, процесс получился не быстрым — целых двадцать минут на глазах у пораженных пассажиров она занималась решением своих насущных проблем.
Интересно наблюдать за реакцией окружающих. Несмотря на явно экстраординарное зрелище, ни одной реплики в сторону сказано не было. Подумаешь, ну надо человеку.
Весь процесс на видео все же сняли. Проводникам жаловаться тоже никто не стал, да и сами сотрудники авиакомпании делали вид, что ничего особенного не происходит.
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