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«Наглый песец» вернулся к рыбаку с Ямала с подругой
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«Наглый песец» вернулся к рыбаку с Ямала с подругой 

РИА Новости 16 февраля 2018
Песец, ставший звездой YouTube благодаря рыбаку с Ямала, вернулся к нему за рыбой вместе с подругой-лисицей.
Месяц назад пользователь YouTube Ильдар Биктимиров опубликовал ролик, в котором зверек пытался вытащить из лунки мойву, несмотря на возражения рыбака. В итоге мужчина все-таки уступил настойчивости песца.
На этот раз Биктимиров сам предложил ему рыбу. "Дружок, ты в курсе, что ты стал звездой YouTube?", — обратился он к нему.
Рыбак назвал песца Пушок.
"Пушок, идем сюда. Откармливать тебя будем. А то все беспокоятся, звезда наша голодная", — говорит он в видео.
Биктимиров дал рыбы и песцу, и лисице, хотя последняя побоялась подходить слишком близко. Пушок, напротив, ничего не боялся и даже попытался залезть на снегоход рыбака.
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